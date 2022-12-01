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На брифинге для журналистов глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на целый ряд вопросов о событиях на Украине. Представительница американских СМИ, к примеру, поинтересовалась, зачем ВС РФ оставили соседнюю страну без электроэнергии и получила жесткий, но справедливый ответ.

Лавров разъяснил непонятливой журналистке, что критическая инфраструктура Украины используется ВСУ для ведения боевых действий. Также энергетические объекты, по которым наносились удары, применялись для обеспечения функционирования армии. Именно поэтому они уничтожаются точно так же, как и склады с боеприпасами, вооружение и техника, поставляемые Киеву Западом.

Лавров также призвал журналистку прекратить юлить и заявлять, что Соединенные Штаты и НАТО не принимают участия в противостоянии на Украине.

“Вы напрямую участвуете», – заявил министр иностранных дел РФ.

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