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Прежние подходы в диалоге с западными странами сейчас стали неактуальными. Восстановление сотрудничества возможно, однако оно будет идти только “на новых началах”. Об этом в интервью РИА “Новости” рассказал глава российского МИДа Сергей Лавров.

Министр отметил, что в этом и состоит урок истории. При этом глава внешнеполитического ведомства не сказал, когда отношения с Западом могут восстановиться.

Ранее эксперты и политики заявляли, что диалог со странами коллективного Запада может возобновиться не раньше, чем закончится специальная военная операция России на Украине. Западные страны в настоящее время оказывают поддержку киевскому режиму и ввели экономические санкции против России. При этом некоторые представители власти отмечают, что возрождать отношения с западными странами будет всё же не политический диалог, а народная дипломатия.

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