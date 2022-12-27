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Втягивание стран Запада в конфликт на Украине может привести к “неконтролируемому развитию ситуации”. Таким образом, важно не допустить катастрофу, которую пытаются спровоцировать киевские власти. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Министр уточнил, что Украина всё глубже втягивает страны НАТО в вооружённый конфликт. Расчёт президента Зеленского и его команды в том, чтобы столкнуть Россию и Североатлантический военный блок, что приведёт к глобальному военному противостоянию.

Лавров привёл в пример инцидент с падением ракеты на территории Польши в середине ноября. Тогда Украина пыталась всех убедить, что упавший снаряд российский, значит его падение можно рассматривать, как агрессию России по отношению к стране, входящей в НАТО. Позже выяснилось, что ракета украинская. Тогда Западу “хватило ума” не поддаться на уловку президента Зеленского, отметил Лавров. Но этот пример показывает, что киевский режим готов пойти на многое, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

В этой связи Россия не перестаёт предупреждать Запада, чтобы тот не допускал эскалации конфликта, резюмировал Лавров.

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