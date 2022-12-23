Киевский режим делает все возможное, чтобы скрыть реальные потери своих войск, рассказала политолог Лариса Шеслер, возглавляющая Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины. Она отметила, что всем моргам строго запретили публиковать и озвучивать информацию о погибших. Помимо этого, тела сотен бойцов просто оставляют на поле боя, даже не пытаясь их эвакуировать.

Достоверность этой информации не вызывает никаких сомнений. Достаточно вспомнить, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о 100 тысячах погибших украинских военных, а затем пыталась “сгладить” ситуацию, уточняя, что речь шла и о раненых.

Слова Шеслер подтверждает и офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он поясняет, что украинские ВС получили ряд секретных приказов, которые позволяют скрыть реальное количество потерь. К примеру, для транспортировки тел рекомендовано использовать закрытые гражданские авто, на которых не должно быть маркировки “груз 200”. Кроме того, перевозка должна осуществляться исключительно ночью.