Российские ВС не отказались от цели освободить как можно больше украинских территорий, поэтому уже в январе-феврале они могут начать новое крупномасштабное наступление. Главной их задачей будет установление контроля над ДНР, но затем армия РФ пойдет дальше, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он признал, что войска РФ успешно продвигаются вперед в районе Артемовска. Они будут делать все возможное, чтобы как можно дальше отодвинуть боевиков ВСУ от нынешней линии соприкосновения и тем самым лишить украинские войска возможности обстреливать освобожденные регионы.

Украина будет предпринимать меры, чтобы этого не допустить, однако какие-либо прогнозы министр делать не стал.