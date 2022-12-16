Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин совместно работают над проектом «Звезды сошлись». Продюсером Иосифом Пригожиным было размещено в социальных сетях видео подготовки первого выпуска шоу, ведущими которого стали Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин. На видеозаписи можно увидеть отрывок совместной работы телеведущей и продюсера. Соответствующая информация появилась в издании «Московский комсомолец».

На видео можно увидеть как Иосиф и Лера сидят на диване и бьют друг друга по голове. Конечно, эти удары являются шуточными. Лера громко смеется, а Пригожин старается сохранить серьезный вид.

Под опубликованным видео Пригожин написал о том, что со стрессом на работе помогает справиться смех. Он отметил, что работа с Лерой Кудрявцевой является успешной, так как они смогли найти взаимопонимание на съемочной площадке. По словам Пригожина, в самом начале работы над проектом он осознал, что работать с телеведущей ему будет комфортно.

Стоит отметить, что заключительный выпуск телепрограммы «Звезды сошлись» появится в эфире 18 декабря.