Президент РФ Владимир Путин 16 декабря побывал в объединенном штабе родов войск, принимающих участие в специальной военной операции. Соответствующую видеозапись в Сети опубликовал официальный сайт Кремля.

Глава государства провел совещание с командующими, на котором сообщил о готовности рассмотреть любые их предложения по дальнейшему проведению СВО, выслушал доклады о происходящем в зоне операции, а также ознакомился со всеми аспектами работы объединенного штаба.

Напомним, что спецоперация на Украине призвана прекратить геноцид жителей Донбасса и освободить территории Луганской и Донецкой народных республик от ВСУ. В настоящий момент основные события происходят в Артемовске, где украинские боевики оказывают отчаянное сопротивление продвижению российских войск. Это приводит к огромным потерям в рядах ВСУ.