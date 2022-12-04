На Артемовском направлении Киев отчаянно оказывает сопротивление наступлению российских войск. Однако главнокомандующий СВО уже устроил противнику “русскую мясорубку” и обеспечил уверенное продвижение ВС РФ к освобождению города, пишет “Комсомольская правда”.

Командование российских войск задействовало грамотную тактику, которая позволяет минимизировать потери своих военнослужащих, успешно уничтожая противника. Это стало возможным благодаря превосходству не только в количестве, но и в качестве артиллерийских вооружений.

Авторы публикации отметили, что Суровикин, справившийся с террористами в Сирии, подтвердил свое высокое мастерство и профессионализм на Украине. Он бережет своих солдат, не бросая их в лобовые столкновения с ВСУ, как это делает командование украинской армии, но при этом добивается желаемых результатов.