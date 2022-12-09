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Соединенные Штаты и Россия не подписывали конвенцию о запрете применения кассетных снарядов и ракет, поэтому Вашингтон вполне может поставлять такие боеприпасы на Украину. В этом плане у него нет никаких ограничений, считает военный корреспондент Александр Коц.

Он рассказал порталу “Взгляд”, что Киев регулярно задействует такие боеприпасы для ударов по мирным городам Донбасса и освобожденным Россией территориям.

«Два месяца я жил в Изюме, и не было практически ни дня, чтобы Киев не обстрелял город кассетными «Ураганами». При этом страдало в основном мирное население. В последнее время о применении таких боеприпасов не слышно», – сообщил Коц.

Он также отметил, что подобное затишье может означать, что у Киева закончились кассетные ракеты и снаряды. Но противник может восполнить их запас, так как США не ограничены в поставках целого ряда разновидностей запрещенных вооружений.

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