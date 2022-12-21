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На заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу предложил увеличить численность российской армии до полутора миллионов военнослужащих. Также он отметил, что на базе ВДВ должны быть развернуты новые десантно-штурмовые бригады. Заявление министра прокомментировал военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, ВДВ хорошо проявили себя в ходе специальной военной операции, однако массовые высадки десанта с воздуха уже не являются столь эффективным способом ведения боевых действий, как раньше. Именно поэтому развертывание десантно-штурмовых бригад – это абсолютно правильное решение.

По мнению аналитика, такие подразделения должны получать тяжелое вооружение и технику, так как десант с легким оружием весьма уязвим. Идеальный вариант – это предоставление новым бригадам современных самоходных артиллерийских установок и танков Т-90.

Также Коротченко обратил внимание, что эффективным способом ведения боевых действий становятся кибеоперации. Поэтому для их организации в России имеет смысл создать отдельное командование.

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