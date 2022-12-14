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Соединенные Штаты сделают очередной шаг к эскалации конфликта на Украине, если отправят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, рассказал РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что США пытаются затянуть конфликт. Передача Украине “Патриотов” позволит добиться сразу нескольких целей. Во-первых, президент Украины Владимир Зеленский, давно ставший для Вашингтона лишь выполняющим команды Запада “болванчиком”, сохранить свой пост главы государства.

Во-вторых, появление на Украине комплексов Patriot создаст России серьезные проблемы в уничтожении энергетической, промышленной и военной инфраструктуры противника.

Коротченко отметил, что вряд ли Вашингтон отправит Киеву большое количество систем ПВО, но часть объектов Киеву все же удастся прикрыть от атак крылатых ракет российских войск.

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