Соединенные Штаты сделают очередной шаг к эскалации конфликта на Украине, если отправят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, рассказал РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что США пытаются затянуть конфликт. Передача Украине “Патриотов” позволит добиться сразу нескольких целей. Во-первых, президент Украины Владимир Зеленский, давно ставший для Вашингтона лишь выполняющим команды Запада “болванчиком”, сохранить свой пост главы государства.

Во-вторых, появление на Украине комплексов Patriot создаст России серьезные проблемы в уничтожении энергетической, промышленной и военной инфраструктуры противника.

Коротченко отметил, что вряд ли Вашингтон отправит Киеву большое количество систем ПВО, но часть объектов Киеву все же удастся прикрыть от атак крылатых ракет российских войск.