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Власти Соединённых Штатов Америки заплатят 1,2 миллиарда долларов компании Raytheon Technologies за производство систем противовоздушной обороны NASAMS, которые поставят на Украину. Соответствующее заявление сделали в Пентагоне – сообщает РИА Новости.

Кроме непосредственно самих ракетных комплексов в стоимость вошли оборудование, запасные части, а также услуги, связанные с поставкой систем ПВО. Сколько именно комплексов NASAMS будет куплено, в сообщении оборонного ведомства США не указывается.

О поставках американских систем ПВО на Западе заговорили после массированного ракетного удара ВС РФ по критических важны объектам инфраструктуры Украины в начале октября. Спустя почти месяц Киеву передали две системы NASAMS. Позже власти США пообещали, что ещё шесть подобных ракетных систем прибудут в распоряжение ВСУ в течение “пары лет” – новые комплексы должны сначала изготовить и только потом отправить на Украину.

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