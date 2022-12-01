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Оружейные заводы в Восточной Европе получили шанс укрепить своё положение и выйти на новые рынки сбыта своей продукции. Всё это – последствия украинского кризиса. Об этом пишет шведское издание Nya Dagbladet – передаёт РИА “Новости”.

Боевые действия между Москвой и Киевом спровоцировали усиленные поставки вооружения Украине со стороны западных стран. Это в свою очередь привело к тому, что арсеналы государств начали быстро опустошаться. А это уже потянуло за собой увеличение заказов для военных предприятий, говорится в статье.

В некоторых восточноевропейских предприятиях, которые ориентированы на производство военной техники, отмечают, что такого толчка для увеличения производства не было со времён холодной войны. Производственные мощности уже нарастили заводы в Польше, Чехии и Словакии. При этом часть предприятий готовится инвестировать средства в открытие новых производственных линий, на которых в числе прочего будет создаваться бронетехника и беспилотные летательные аппараты.

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