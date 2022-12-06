В странах Запада за последнее время сложилось два подхода к возможным мирным переговорам между Москвой и Киевом. Одного из них придерживаются больше в Европе, другого – в США. Об этом пишет газета “Коммерсант”.

Так, позиция властей Франции заключается в том, что необходимо поддерживать контакт с президентом Владимиром Путиным и быть готовым к тому, что мирные переговоры могут начаться в любой момент. В частности, такой позиции придерживается глава Франции Эмманюэль Макрон. Президент США Джо Байден тоже не против переговоров, но считает, что для них должны сложиться определённые условия, говорится в публикации “Коммерсанта”.

В то же время издание отмечает, что ключевая позиция Запада по конфликту на Украине пока остаётся неизменной – США, Европа и НАТО будут поддерживать Киев “столько, сколько потребуется”.