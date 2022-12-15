В штаб-квартире полиции Польши произошел мощный взрыв, после которого в медицинское учреждение попал главный комендант правоохранительного органа Ярослав Шимчик. Позже польские СМИ сообщили, что причиной инцидента стала детонация гранатомета, который находился в кабинете.

Выяснилось, что гранатомет являлся подарком, который Шимчик привез с собой с Украины. Он пребывал там с рабочим визитом 11-12 декабря и встречался с главами Службы по чрезвычайным ситуациям и МВД. Кто-то из руководителей украинских ведомств и преподнес польскому гостю опасный презент.

МВД Польши уже связалось с украинской стороной для получения разъяснений. Шимчик и еще один сотрудник главного управления нацполиции страны находятся в больнице. Комендант отделался небольшими травмами и легким испугом.