ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В штаб-квартире полиции Польши произошел мощный взрыв, после которого в медицинское учреждение попал главный комендант правоохранительного органа Ярослав Шимчик. Позже польские СМИ сообщили, что причиной инцидента стала детонация гранатомета, который находился в кабинете.

Выяснилось, что гранатомет являлся подарком, который Шимчик привез с собой с Украины. Он пребывал там с рабочим визитом 11-12 декабря и встречался с главами Службы по чрезвычайным ситуациям и МВД. Кто-то из руководителей украинских ведомств и преподнес польскому гостю опасный презент.

МВД Польши уже связалось с украинской стороной для получения разъяснений. Шимчик и еще один сотрудник главного управления нацполиции страны находятся в больнице. Комендант отделался небольшими травмами и легким испугом.

Вам может понравиться

RusVesna: Людей извлекают из-под завалов после удара ВСУ по центру Донецка

Мирные жители Донецка остались без собственного жилья в результате ночного обстрела города украинскими РСЗО “Град”. Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись спасательной операции, в ходе которой людей извлекают из-под завалов многоквартирного

В Интернете появился список потерь офицерского состава ВСУ

Более 60 полковников и 120 подполковников потеряла украинская армия с начала специальной военной операции России. Такие данные приводятся в перечне потерь офицеров ВСУ. Его опубликовал телеграм-канал “Военные преступники”, пишет “Российская

Кристофер Нолан в фильме «Оппенгеймер» снял ядерный взрыв без использования компьютерной графики

Голливудский режиссер Кристофер Нолан в своей новой кинокартине под названием «Оппенгеймер» снял испытание ядерного оружия. По словам режиссера, главной его целью было снять эпизод взрыва без использования компьютерной графики. Фильм