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Совсем скоро “мир услышит” о получении Украиной первой партии вертолетов морской авиации. Киев надеется использовать винтокрылые машины для атак на корабли и подводные лодки Черноморского флота, заявил украинский адмирал Алексей Неижпапа.

Командующий практически несуществующих военно-морских сил Украины пояснил, что Запад рассматривает возможность поставок Киеву вертолетов “Сикорский”. Эти винтокрылые машины создавались специально для работы над водной поверхностью, поэтому они пригодятся украинской армии, передает портал “Военное дело”.

ВСУ намереваются “охотиться” на российские подводные лодки, однако каким образом они собираются это делать, пока не сообщается.

Напомним, что ВС РФ продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины. На данный момент по всей стране осуществляются экстренные отключения электроэнергии, также нарушена логистика ВСУ, позволявшая доставлять на фронт новые подразделения, оружие и боеприпасы.

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