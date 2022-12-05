Портал “Военное обозрение” отмечает, что в боях на разных участках фронта командование ВСУ все чаще задействует точно что мобилизованных резервистов, а также бойцов пограничной службы и территориальной обороны. Причем последних “выдергивают” из различных областей страны.

Объясняется это нехваткой личного состава из-за колоссальных потерь. Напомним, что Киев предпринимает авантюрные попытки контрнаступления у Кременной и Сватово, перебрасывает силы из Херсона и Краматорска в Артемовск, где не прекращаются ожесточенные бои.

В районе Журавки после очередного неудачного наступления в плен ВС РФ попало несколько боевиков ВСУ. Один из них оказался сержантом пограничных войск, которого передислоцировали в зону боевых действий. Привлечение пограничников и боевиков теробороны позволяет Киеву создать иллюзию численного преимущества ВСУ, поэтому квалификация и наличие боевого опыта командование совершенно не интересует.