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С первыми морозами, “посетившими” Донбасс, командование НАТО начало сразу гнать украинскую армию в наступление. Но Киев после ряда неудачных попыток контратаковать заявил, что за оставшиеся до оттепели 3-4 дня ничего серьезного предпринять не успеет, сообщил портал “Военное обозрение”.

Согласно прогнозу, уже в ближайшую среду снег начнет таять, а в регионе установятся плюсовые температуры. Это означает грязь и распутицу, которые не дадут ВСУ провести наступление. Впрочем, у них ничего не получилось и в морозную погоду.

Так, российские ВС успешно отбили атаки на Курдюмовку, которая была освобождена 29 ноября, а также пресекли очередные попытки прорыва обороны у Кременной и Сватово. При этом противник понес серьезные потери, несмотря на преимущества в виде отрицательных температур и большей численности личного состава.

Убедившись в бесперспективности попыток наступления Киев занялся тем, что больше всего умеет – обстрелами мирных городов Донбасса. Два дня подряд под удары попал центр Донецка, досталось и другим населенным пунктам, до которых все еще способна достать артиллерия нацистов. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, которые из-за погоды перемещаются исключительно по асфальтированным дорогам и скрываются в лесных массивах сразу после нанесения ударов.

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