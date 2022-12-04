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Как сообщает портал «Военное обозрение», специалисты разведки стран НАТО приступили к анализу данных о текущей ситуации вдоль всей линии фронта. Используются все актуальные данные, от доклада главкома ВСУ Валерия Залужного о текущей ситуации для Пентагона до прогноза погоды на ближайшие недели на территории от Херсонской области до Купянска.

Данные анализируются для того, чтобы определить на каком из направлений будет возможным организовать очередную атаку ВСУ. По данным метеорологов в Харьковской области в ближайшую неделю продержится отрицательная температура примерно -10 градусов, в то время как в Херсонской и Запорожской областях -2 градуса. Далее по прогнозу на юге опять пойдут дожди.

Поэтому в связи с активизацией разведки НАТО и благоприятными погодными условиями возможно в ближайшие 4-5 дней ВСУ могут попытаться организовать наступление на одном из участков фронта. Причем погодные условиям позволят им это сделать, как в Харьковской, так и в Запорожской областях.

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