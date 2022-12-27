Украина почти лишилась западного вооружения, а также оружия, которое досталось стране ещё с советских времён. Об этом у себя в телеграм-канале написал командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов – передаёт “Газета.ру”.

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР рассказал, что западные партнёры Киева не в состоянии повторить масштабные поставки оружия, поскольку соответствующих объёмов у них попросту нет. Одновременно с этим вооружение советского образца тоже практически исчерпано, отметил Алаудинов. Всё это приводит к тому, что заявленные на 2023 год планы по контрнаступлению ВСУ провалятся, резюмировал военный.

О нехватке вооружения на складах стран НАТО ранее сообщали западные политики и эксперты. Некоторые специалисты отмечали, что ввязываясь в конфликт между Россией и Украиной Запад не рассчитал, что противостояние продлится так долго, а европейская и американская военная промышленность просто не успевают создавать новое вооружение, которым замещают отправленную на Украину технику.