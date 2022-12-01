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В распоряжении российских войск, которые удерживают оборону на Запорожском направлении, имеется достаточно огневых средств поражения. Об этом сайту РИА Новости рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным “Курах”.

Он пояснил, что Киеву не удастся застать российские подразделения врасплох. Круглосуточное дежурство позволяет разведчикам и артиллеристам отслеживать все перемещения противника, а также отражать периодически предпринимаемые ВСУ попытки прорвать оборону.

ВС РФ готовы к полномасштабному наступлению противника, в их распоряжении имеются противотанковые ракетные комплексы и другое вооружение для уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ.

Напомним, что российские войска не только удерживают оборону, но и ведут наступление на Артемовском, Авдеевском, Угледарском и других направлениях, добиваясь успехов и приближаясь к достижению целей специальной военной операции.

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