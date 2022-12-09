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Старший лейтенант Александр Шелухин удостоился Ордена Мужества за грамотное управление вверенным ему подразделением, а также за отвагу и самоотверженность.

Офицер, временно исполняющий обязанности командира батареи минометчиков, попал под обстрел ВСУ, двигаясь в составе колонны. Его машина получила повреждения и загорелась, сам старший лейтенант получил контузию. Когда он пришел в себя, то сразу же начал организовывать личный состав для оказания сопротивления противнику. Это удалось, батарея развернула орудия и открыла ответный огонь по украинским нацистам.

В результате боя минометчики уничтожили две единиц бронетехники ВСУ и отбросили врага на дальние рубежи. Это позволило безопасно вывести личный состав и не допустить потерь.

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