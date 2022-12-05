Российские войска должны дать жесткий ответ на удар ВСУпо авиабазам в Энгельсе и Рязани, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с журналистами издания “Царьград” он уточнил, что ответная атака должна быть проведена по Киеву.

РФ необходимо брать пример с Израиля, который жестко отвечает на каждый обстрел со стороны Сектора Газа. Уже понятно, что киевский режим – это террористы, готовые пойти на что угодно. Тем более, что украинские власти давно выпрашивают у США и НАТО ракеты с большой дальностью поражения целей.

Кнутов объяснил, что дроны, которые атаковали аэродромы, вряд ли прилетели с территории Украины. Скорее всего, они были запущены диверсантами, действующими в российском тылу и выполняющими задания по организации именно таких террористических актов.

РФ в ответ просто обязана нанести удар по военной инфраструктуре Украине. Но выбирать для этой цели необходимо критические объекты, уничтожение которых парализует деятельность ВСУ.