ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские войска должны дать жесткий ответ на удар ВСУпо авиабазам в Энгельсе и Рязани, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с журналистами издания “Царьград” он уточнил, что ответная атака должна быть проведена по Киеву.

РФ необходимо брать пример с Израиля, который жестко отвечает на каждый обстрел со стороны Сектора Газа. Уже понятно, что киевский режим – это террористы, готовые пойти на что угодно. Тем более, что украинские власти давно выпрашивают у США и НАТО ракеты с большой дальностью поражения целей.

Кнутов объяснил, что дроны, которые атаковали аэродромы, вряд ли прилетели с территории Украины. Скорее всего, они были запущены диверсантами, действующими в российском тылу и выполняющими задания по организации именно таких террористических актов.

РФ в ответ просто обязана нанести удар по военной инфраструктуре Украине. Но выбирать для этой цели необходимо критические объекты, уничтожение которых парализует деятельность ВСУ.

Вам может понравиться

Модель сделала завлекающий косплей Дейнерис Таргариен из «Игры престолов»

Известная фотомодель-косплеер Дарья Рооз на своей странице популярной социальной сети опубликовала фотографии, на которых она предстала в роли Дейнерис Таргариен, героини всемирно известного сериала «Игра престолов». Девушка полностью скопировала прическу

ВС РФ сорвали наступление ВСУ к северу от Кременной и нейтрализовали ДРГ под Лисичанском

Российские ВС 2 и 3 декабря успешно отразили атаки противника на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. При этом Киев потерял почти 200 боевиков, 12 единиц бронетехники и один вертолет Ми-8,

“КП” рассказала о “русской мясорубке” и полном провале агрессивных планов НАТО

На Артемовском направлении Киев отчаянно оказывает сопротивление наступлению российских войск. Однако главнокомандующий СВО уже устроил противнику “русскую мясорубку” и обеспечил уверенное продвижение ВС РФ к освобождению города, пишет “Комсомольская правда”.