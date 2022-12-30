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Российские ВС теперь атакуют не только энергетическую систему Украины, но и средства противовоздушной обороны противника. 29 декабря им удалось уничтожить сразу два зенитно-ракетных комплекса вместе с расчетами – один в Киевской и еще один в Одесской областях, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что РФ задействовала совершенно иной подход к ракетным ударам. Сперва запускаются ложные цели, оснащенные линзами Люнеберга, которые имитируют крупные воздушные машины или крылатые боезаряды. ПВО противника начинает сбивать их и тем самым раскрывает свое местоположение.

Затем начинается основная фаза атаки, в ходе которой запускаются ракеты Х-58 и Х-31П. Это противорадиолокационные боезаряды, которые способны полностью уничтожить ЗРК «Бук» и превратить украинские комплексы С-300 в бесполезные металлолом, выведя из строя их радары.

Кроме того, для ударов по инфраструктуре используются ракеты Х-22, Х32 и Х-101 с самолетов, а также крылатые «Калибры» с кораблей Черноморского флота. Эти боезаряды уже не встречают сопротивления ПВО, так как зенитно-ракетные комплексы либо исчерпывают боекомплект и перезаряжаются, либо не работают вообще.

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