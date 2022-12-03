ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Германия отказалась передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot из-за Соединенных Штатов. Вашингтон боится, что его системы ПВО дадут сбой и перестанут хорошо продаваться, а также опасаются попадания “уникальных технологий” в руки российских конструкторов, рассказал сайту “Украина.ру” военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомним, что комплексы “Патриот” уже использовались в Саудовской Аравии. Они должны были защищать страну, но не среагировали на удар хуситов по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу и не перехватили направленные на предприятие ракеты.

Если то же самое произойдет на Украине, весть о низкой эффективности американских ЗРК быстро разлетится по миру. Помимо этого, одним из главных страхов США является попадание комплекса в руки РФ. Ведь в этом случае инженеры смогут разработать средства РЭБ, способные противодействовать “Патриотам” или использовать отдельные технологические решения в создании оружия.

Вам может понравиться

Советник Зеленского: ВСУ с февраля потеряли убитыми до 13 тысяч человек

Потери Вооружённых сил Украины значительно ниже данных, которые ранее обнародовала Еврокомиссия и о которых заявляли представители ВС РФ. С начала специальной военной операции России в Донбассе ВСУ якобы потеряли от

МИД Украины: страна получит новый пакет военной помощи с Запада

Бронетехника, самоходные артиллерийские установки, комплекты зимней униформы и многое другое – всё это придёт на Украину в рамках очередного пакета военной помощи Киеву со стороны западных стран. Об этом рассказал

Леонков: Армия России спокойно ждет морозов, не торопится и накапливает силы

Боевые действия в зоне специальной военной операции сейчас идут лишь на самых горячих участках, где обе стороны пытаются улучшить свое положение перед приближающейся зимней кампанией. В остальных же районах наблюдается