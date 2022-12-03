Германия отказалась передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot из-за Соединенных Штатов. Вашингтон боится, что его системы ПВО дадут сбой и перестанут хорошо продаваться, а также опасаются попадания “уникальных технологий” в руки российских конструкторов, рассказал сайту “Украина.ру” военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомним, что комплексы “Патриот” уже использовались в Саудовской Аравии. Они должны были защищать страну, но не среагировали на удар хуситов по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу и не перехватили направленные на предприятие ракеты.

Если то же самое произойдет на Украине, весть о низкой эффективности американских ЗРК быстро разлетится по миру. Помимо этого, одним из главных страхов США является попадание комплекса в руки РФ. Ведь в этом случае инженеры смогут разработать средства РЭБ, способные противодействовать “Патриотам” или использовать отдельные технологические решения в создании оружия.