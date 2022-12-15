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Североатлантический альянс поставляет оружие на Украину, предоставляет Киеву разведывательные данные со спутников и отправляет для участия в боевых действиях своих военных под видом наемников. Несмотря на это, сложившуюся ситуацию нельзя считать прямым противостоянием НАТО и России, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что Запад сам усугубляет ситуацию и напрашивается на прямой конфликт. Так, Румыния и Польша давно отправляют на Украину свой спецназ, который маскируется под “солдат удачи”. Хотя на самом деле это бойцы регулярных ВС данных государств.

Кроме того, Соединенные Штаты и НАТО постоянно повышают уровень своего вмешательства в конфликт. Если раньше они отправляли в Киев только легкие мобильные ЗРК, то сейчас готовы к поставкам современных комплексов Patriot.

В таких условиях Запад действительно может спровоцировать прямое противостояние, уверен Кнутов. Причем для его начала достаточной будет простой случайности.

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