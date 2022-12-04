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Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива выразил свою точку зрения относительно подписания «Меморандума о взаимопонимании» Министерства экономики Украины с компанией BlackRock. Экс-депутат украинского парламента уверен, что президент Украины Владимир Зеленский таким образом «продал Украину».

В своем Телеграм-канале Илья Кива выложил пост, в котором прокомментировал политические действия Владимира Зеленского. Кива написал, что данная сделка представляет собой продажу украинских территорий. Однако, по словам экс-депутата, люди, живущие на этой земле, в условия договора не входят. Он подчеркнул, что украинское руководство будет «утилизировать» своих граждан, поэтому Кива призывает всех спасаться бегством.

Стоит отметить, что существование Украины сейчас обеспечивает западная поддержка. Долгов у страны теперь столько, что жители будут их выплачивать очень длительный период, путем сильного налогообложения.

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