Китайский авианосец «Ляонин» приблизился к острову Гуам, который официально не является частью США, но оккупирован ними.

В авианосную ударную группу, которую Пекин отправил к Гуаму, вошли и другие корабли. Это два эсминца – Type 052D «Чэнду» и Type 055 «Уси», военное судно Type 901 Hulunhu, и фрегат Type 054A Zaozhuang.

Точный состав авианосной группы озвучил штаб сил самообороны Японии. По словам чиновников, Пекин никогда еще не подходил на столь близкое расстояние к территориям, которые Соединенные Штаты считают своей собственностью.

Стоит отметить, передает портал «Военное обозрение», что китайская АУГ не демонстрировала агрессии и не провоцировала американскую ВМС на какие-либо военные действия.