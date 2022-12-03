Издание «Свободная пресса» сообщает, что китайские ученые смогли превзойти американские космические технологии, поэтому у них есть все шансы покорить Марс и Луну первыми. Сообщается, что Китайской Народной Республике удалось победить в космической гонке Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что китайская технология гибкой керамики устойчива к бактериям и разложению. Поэтому гибкая керамика обладает большой биосовместимостью. Также следует отметить прорывы в топливной промышленности, которые способны принести Китаю лидирующие позиции.

Сегодня более 40 % всех новых открытий и ведущих технологий принадлежат ученым из Китая. Специалистам КНР удалось создать способ превращения лунного грунта в кислород. А при помощи электрокатализатора астронавты смогут углекислый газ, накопившийся в лунном грунте, превращать в кислород.

Стоит отметить, что данная технология сможет работать абсолютно автономно при помощи солнечной энергии. Таким образом, появится возможность автономного создания условий для жизни и дальнейших полетов.