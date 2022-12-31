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Киев выставил гостиницу, в которой размещались иностранные наемники, как гражданский объект. Портал «Русская весна» уточнил, что речь идет о гостиничном комплексе Alfavito, что в Печерском районе украинской столицы.

Там в момент ракетного удара находились не только наемники, но и военные советники ВСУ. Стоит отметить, что фото попадания в гостиницу появились практически сразу после удара. Хотя киевский режим категорически запрещает выкладывать в Сеть последствия атак. Одно это подтверждает, что поражена крупная военная цель, а не «гражданский объект», как утверждают украинские пропагандисты.

Напомним, что на протяжении нескольких часов воздушная тревога не умолкала по всей территории Украины. В нескольких регионах были поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

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