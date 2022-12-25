Жители Херсона, оставшиеся в городе после ухода российский войск на левый берег Днепра, попали под проводимую Киевом мобилизацию. Об этом рассказали военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в плену после боев под Марьинкой, передает портал «Военное обозрение».

Бойцы рассказали, что они сами родом из Херсона и были призваны в ряды ВСУ. Сейчас киевский режим мобилизует в оккупированной Украиной части Херсонской области всех подряд, не обращая внимания на опыт и состояние здоровья.

Эксперты отмечают, что такие действия Киева указывают не недоверие к жителям Херсона, которые оставались в городе, когда его контролировали российские войска. Гражданам теперь предлагается «доказать преданность» киевскому режиму или даже «искупить вину» кровью.

Кроме того, причиной повальной мобилизации жителей Херсонской области может быть их лояльное отношение к России.