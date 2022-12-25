Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Херсона, оставшиеся в городе после ухода российский войск на левый берег Днепра, попали под проводимую Киевом мобилизацию. Об этом рассказали военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в плену после боев под Марьинкой, передает портал «Военное обозрение».

Бойцы рассказали, что они сами родом из Херсона и были призваны в ряды ВСУ. Сейчас киевский режим мобилизует в оккупированной Украиной части Херсонской области всех подряд, не обращая внимания на опыт и состояние здоровья.

Эксперты отмечают, что такие действия Киева указывают не недоверие к жителям Херсона, которые оставались в городе, когда его контролировали российские войска. Гражданам теперь предлагается «доказать преданность» киевскому режиму или даже «искупить вину» кровью.

Кроме того, причиной повальной мобилизации жителей Херсонской области может быть их лояльное отношение к России.

Вам может понравиться

Военный эксперт Рожин сообщил о схожести провокаций ВСУ в Херсоне и Краматорске

Субботний удар по Херсону, в котором Киев обвиняет Россию, на самом деле был провокацией ВСУ. При этом он очень напоминает атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, которую Киев провел в

Лариса Щеслер: Тела украинских боевиков бросают на поле боя, моргам запрещают разглашать информацию

Киевский режим делает все возможное, чтобы скрыть реальные потери своих войск, рассказала политолог Лариса Шеслер, возглавляющая Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины. Она отметила, что всем моргам строго запретили публиковать и

Жители Польши осудили президента Дуду за встречу с Зеленским

Польские граждане в социальной сети Twitter негативно отреагировали на комментарий президента Анджея Дуды ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. “Сегодняшняя встреча с президентом Зеленским была отличным поводом не только