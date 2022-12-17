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Украинская противовоздушная оборона может защитить разве что Киев. Критические объекты она прикрыть не в состоянии, что подтверждается ударом 16 декабря по ДнепроГЭС.

Видеозаписи атаки на одну из крупнейших электростанций Украины разместил телеграм-канал “Резидент”. Авторы сообщили, что кадры были сделаны из автомобиля, находящегося неподалеку от ГЭС.

Неспособность защитить столь крупный объекты энергетической инфраструктуры демонстрирует слабость противовоздушной обороны страны. Даже в Киеве не менее трех ракет ВС РФ успешно достигли своих целей, так как ПВО на них не среагировала.

Напомним, что после массированных ракетных ударов 16 декабря компания “Укрэнерго” объявила режим чрезвычайной ситуации из-за системной аварии. Это означает, что у нее уже отсутствует возможность переключать пострадавшие мощности на другие, так как более 50 процентов ключевых объектов перестали функционировать.

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