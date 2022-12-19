Поставки американских ЗРК Patriot ничего не изменят для Киева. Эти комплексы не сумели ничего сделать с ракетами “Скад” и примитивными боезарядами йеменских хуситов в Саудовской Аравии, поэтому с российскими “Калибрами”, Х-101 и прочим вооружением ВС РФ не справятся и подавно, заявил политолог Яков Кедми.

Он напомнил, что с самого начала специальной военной операции Запад и Украины расхваливали сперва противотанковые комплексы Javelin и переоцененные дроны Bayraktar, а затем и РСЗО HIMARS. Но сейчас об этих видах оружия вспоминают редко.

Они уже находятся в списке “опозорившихся” боевых систем Запада. Теперь к ним имеет все шансы добавиться и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Это современное вооружение, но оно эффективно только в составе эшелонированной системы. Которую Украине строить просто не из чего.