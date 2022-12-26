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Сеул и Пхеньян стараются показать свою жёсткость и продемонстрировать, что на действия одного другим будет дан симметричный ответ. Это похоже на “соревнование двух баранов”, ни один из которых не хочет уступать. Так профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков охарактеризовал напряжённые отношения между КНДР и Южной Кореей. Слова учёного приводит ТАСС.

Ланьков так прокомментировал недавнее вторжение беспилотников Северной Кореи на территорию Южной, а также нежелание ни одной из сторон идти на уступки в сфере безопасности.

Специалист также отметил, что Сеул тоже усугубляет ситуацию, проводя совместные учения с американскими партнёрами в ответ на частые испытания КНДР своих ракет. Учёный рассказал, что текущая напряжённая ситуация между двумя странами рискует вылиться в вооруженное противостояние, к которому армия Южной Кореи пока не готова.

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