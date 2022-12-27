ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская армия всё больше деморализуется из-за огромных потерь в живой силе и технике. На этом фоне чеченские подразделения, участвующие в специальной военной операции, не наблюдают особого сопротивления. Об этом у себя в телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров – передаёт ТАСС.

Руководитель Чеченской Республики обратил внимание, что командованию ВСУ из-за сложной ситуации с личным составом приходиться ставить под ружьё необученных новобранцев, которые “оружие толком не умеют держать в руках”. Всё вместе это снижает боеспособность украинской армии, в которой становится всё меньше желающих оказывать сопротивление российским войскам.

Кадыров также добавил, что специальная военная операция идёт по плану. Постепенно её задачи выполняются, что подтверждают успехи на основных участках фронта.

Вам может понравиться

Al Jazeera: ОДКБ в противовес НАТО может стать на сторону России в украинском конфликте

Страны, которые входят в ОДКБ, могут встать на сторону Москвы, чтобы предотвратить вмешательство в конфликт Североатлантического альянса и тем самым избежать начала глобальной войны, пишет издание Al Jazeera. Военный эксперт

Российские зенитчики успешно отразили атаку ВСУ на Кинбурнской косе

Украинские ВС предприняли очередную попытку атаковать российские позиции на Кинбурнской косе, однако зенитчики ВС РФ бдительно следят за ними и своевременно предотвращают угрозы, рассказал военкор «Известий» Эмиль Тимашев. Он напомнил,

Опубликованы фото САУ KRAB, уничтоженной российским дроном-камикадзе “Ланцет” в Днепропетровске

ВС РФ продолжают громить западную технику, которой НАТО накачивает Украину. Так, в результате удара по Днепропетровску в городе была уничтожена САУ KRAB, полученная ВСУ от Польши. Портал Avia.Pro выложил фотографии