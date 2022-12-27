Украинская армия всё больше деморализуется из-за огромных потерь в живой силе и технике. На этом фоне чеченские подразделения, участвующие в специальной военной операции, не наблюдают особого сопротивления. Об этом у себя в телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров – передаёт ТАСС.

Руководитель Чеченской Республики обратил внимание, что командованию ВСУ из-за сложной ситуации с личным составом приходиться ставить под ружьё необученных новобранцев, которые “оружие толком не умеют держать в руках”. Всё вместе это снижает боеспособность украинской армии, в которой становится всё меньше желающих оказывать сопротивление российским войскам.

Кадыров также добавил, что специальная военная операция идёт по плану. Постепенно её задачи выполняются, что подтверждают успехи на основных участках фронта.