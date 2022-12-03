Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры, на которых показана работа российских десантно-штурмовых групп, входящих в состав подразделений морской пехоты, с использованием бронемашин БМП-3.

Ежедневно штурмовые группы российских войск ведут борьбу с украинскими военнослужащими на южно-донецком направлении, чтобы полностью освободить всю территорию Донецкой Народной Республики. В состав каждой штурмовой группы входят бронемашины БМП-3. При необходимости, когда на пути обнаруживают хорошо укрепленные районы ВСУ, российские морские пехотинцы могут запросить помощь штурмовой авиации или артиллерийских расчетов.

Также Минобороны показало, как на одном из полигонов Западного военного округа, который расположен далеко от линии фронта, каждый день идет подготовка российских военнослужащих. Солдаты ВС РФ практикуются в стрельбе и тактике ведения боевых действий.