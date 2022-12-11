Власти города Джурджевац на севере Хорватии приняли решение выселить украинских беженцев из отеля Picok. Это вызвало настоящий шок у гостей, которые устроили истерику, пытались лезть в драку, плакали и визжали во весь голос.

Журналисты издания Jutarnji list рассказали, что украинцы организовали бунт, требуя отменить решение. Однако власти все же сумели донести до беженцев мысль, что их просто переселяют, а не выгоняют на улицу. Для них всего лишь подготовили не такой престижный отель.

Украинцы на подобный шаг согласились, хоть и еще немного поистерили. Они заявили, что хорваты бесчеловечные и черствые, так как беженцы свыклись с проживанием отелей, а также устроили детей в дошкольные учреждения, расположенные неподалеку от него.