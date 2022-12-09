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Всего за два дня украинские ВС потеряли 10 западных РСЗО, среди которых системы HIMARS и их аналоги – MARS II и MLRS, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Прокомментировать это заявление издание “Известия” попросило военного эксперта Василия Дандыкина. Он пояснил, что ВС РФ на протяжении нескольких месяцев вырабатывали тактику борьбы с американскими РСЗО и нашли эффективный способ их уничтожать.

На первом этапе, пояснил аналитик, ПВО РФ научилась сбивать ракеты HIMARS, выпускаемые Украиной как по позициям наших войск, так и по мирным населенным пунктам. Затем в дело включилась разведка, которая стала действовать более эффективно, обнаруживая позиции РСЗО с помощью беспилотников и наблюдения за украинскими боевиками.

Сейчас в распоряжении ВС РФ появились комплексы “Торнадо-С”, характеристики которых ничем не хуже HIMARS. Кроме того, дальность поражения целей у них больше, что позволяет уничтожать американские системы, не опасаясь ответного удара с их стороны.

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