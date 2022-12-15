Тель-Авив помогает Киеву через Североатлантический альянс, пишет израильское издание Haaretz. Авторы публикации со ссылкой на источники в НАТО сообщили, что блок получил подробную информацию об иранских барражирующих боеприпасах, которые якобы отправляются в Россию.

Кроме того, в ноябре Израиль выделил несколько миллионов долларов для покупки “стратегических материалов” для Украины. О чем именно идет речь, не сообщается, однако известно, что Киеву они были переданы опять же через НАТО.

Также Тель-Авив разрешил странам Североатлантического альянса передавать Украине оптико-электронное оборудование и другие боевые системы, которые производятся в Израиле. Раньше, напомним, он выступал против отправки этого вооружения Киеву.