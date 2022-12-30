Поражение Украины в противостоянии с Россией станет настоящим ударом для западных стран. В НАТО такое развитие событий воспримут крайне болезненно. Об этом пишет издание The Hill – передаёт “Газета.ру”.

Обозреватель Дональд Кирк напомнил, что Запад не всегда заканчивал военные противостояния победой. Как пример, Вьетнамская война или ситуация в Афганистане. Украина может стать ещё одним примером в череде неудач. При этом Кирк написал, что “победители в конфликтах похожи друг на друга, тогда как за каждым проигрышем стоит своя история”. Это парафраз цитаты из романа великого русского писателя Льва Толстого “Анна Каренина”. Там он похожим образом описывал счастливые и несчастливые семьи.

Кирк также высказал мнение, что Западу не стоит договариваться даже на компромисс с Москвой о прекращении конфликта и тем более не соглашаться с поражением. Вместо этого Кирк предлагает продолжать оказывать помощь киевскому режиму.

Ранее в том же издании The Hill вышла статья, в которой говорилось, что если конфликт на Украине затянется, это вынудит США поставить свои интересы выше интересов союзников в Европе. Похожая ситуация в прошлом году произошла в Афганистане, откуда американские войска были выведены в спешном порядке.