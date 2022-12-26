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Иранские военные лётчики уже приступили к обучению пилотирования современных Су-35. В скором времени Москва предоставит Тегерану больше трёх десятков таких истребителей. Об этом пишет SM-news со ссылкой на портал IsraelInfo.

Утверждается, что изначально военная техника предназначалась для Египта, но США отговорили Каир покупать оружие у России. Поэтому Москве пришлось искать нового партнёра для реализации партии новых истребителей. Иран стал рассматриваться в качестве потенциального приобретателя самолётов после того, как начал поставлять российской армии беспилотники.

Официальной информации по поводу будущей сделки не было.

Москва не раз заявляла, что не покупает беспилотники у Ирана. Об этом же говорили и в Тегеране. Между тем на Западе заявляют, что иранские дроны активно используются в зоне специальной военной операции. В частности утверждалось, что беспилотный летательный аппарат “Герань – 2” ни что иное, как иранский беспилотник Shahed-136.

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