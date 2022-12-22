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Государственные испытания новой дизель-электрической субмарины “Кронштадт” стартуют до конца этого года. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Минобороны России.

Помимо этого на 23 декабря запланирован спуск на воду ещё одной подводной лодки того же проекта – “Великие Луки”. Уточняется, что соответствующие сроки утвердил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Обе субмарины относятся к проекту 677 “Лада”. В сообщении информационного агентства отмечается, что это четвёртое поколение неатомных подводных лодок. Такая техника считается наиболее эффективной и перспективной.

Сообщается также, что субмарина “Великие Луки” пока ещё строится на “Адмиралтейских верфях”, расположенных в Санкт-Петербурге. Там же продолжается строительство ещё двух подлодок того же класса – “Вологда” и “Ярославль”. Их заложили в одно время в 2019 году.

В составе ВМФ России несёт службу подлодка проекта 677. Это субмарина “Санкт-Петербург”. Её приняли на вооружение в сентябре прошлого года.

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