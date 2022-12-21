Американский журнал Psychology Today опубликовал мнение психолога Юбин Парк, которая рассказала, что главным признаком раскола отношений является исчезновение секса и эмоциональной близости между партнерами.

Совместно с группой ученых Парк провела исследование, согласно которому разобщенность между партнерами не может возникнуть мгновенно. Чаще всего, это происходит постепенно, поэтому изначально это сложно заметить. Но психолог привела главные признаки, которые указывают на отдаление одного партнера от другого. И самым главным признаком она назвала исчезновение эмоциональной близости между партнерами.

Психолог отметила, что эмоциональная близость очень важна в отношениях, как и чувство любви с сексуальным влечением. И чем меньшую роль эмоциональная близость занимает в жизни пары, тем быстрее может наступить разрыв отношений.

Парк подчеркнула, что человек может «тихо» выходить из отношений путем поиска новых знакомств и попыток социализации. Но по инерции человек может выполнять домашнюю работу и продолжать, например, звонить своему партнеру ежедневно.