Российские ВС ни в коем случае не должны затягивать конфликт на Украине. Максимум к лету следующего года они должны одержать уверенную победу, заявил в интервью изданию “Военное дело” политолог Ростислав Ищенко.

Он пояснил, что законы войны во все времена остаются незыблемыми – чем дольше продолжаются боевые действия, тем крупнее разрушения и больше потери обеих сторон.

Также Ищенко отметил, что западные страны предоставляют Украине все больше оружия, ориентируясь на ее способность к сопротивлению. Если ВС РФ будут тянуть, то в следующем году Киев вполне может получить боевые самолеты и танки НАТО. Тогда одержать победу быстро уже не получится.

При этом, отметил Ищенко, нужно помнить, что “спешка важна лишь для охоты на блох”. Российские ВС должны медленно и грамотно подготовить наступательную операцию, которая мощным ударом прекратит существование Украины как государства с минимальными для себя потерями.