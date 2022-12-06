Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил попытку ВСУ атаковать аэродромы Дягилево в Рязани и Энгельс в Саратовской области. Военный эксперт Сергей Ищенко в своей публикации на портале “Свободная пресса” сообщил, что для этой атаки Киев мог задействовать израильские дроны Harop.

Он напомнил, что совсем недавно украинская сторона заявила о создании собственного беспилотника, который способен преодолевать расстояния до 1000 километров. Кроме того, озвучивались и другие характеристики, которые очень напоминают параметры упомянутых выше израильских БПЛА.

Кроме того, расстояние от Харькова, где могли стартовать украинские дроны, до Энгельса составляет 854 км. От Сум, где также находится одна из возможных стартовых площадок – 924 км. То есть, ни один из БПЛА, находящихся сейчас в распоряжении ВСУ, долететь до этого аэродрома не мог. Зато Harop с дальностью в 1000 километров, вполне мог это сделать.

Эксперт отметил, что Израиль обсуждает возможность поставок своих дронов на Украину, однако это может быть лишь прикрытие. Не исключено, что он уже отправляет Киеву беспилотники Harop, которые ВСУ используют под видом собственных разработок. В пользу этой версии говорит и отсутствие на Украине технологий и производственных мощностей для разработки и изготовления отечественных БПЛА такого уровня.