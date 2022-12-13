Американское издание The Washington Post, ссылаясь на официальные источники, заявило о сделке, которую заключили Россия и Иран. Согласно имеющимся в распоряжении журналистов данным, Тегеран якобы намеревается снабдить Москву “большим количеством баллистических ракет”.

Авторы публикации отмечают, что иранские летчики уже тренируются летать на российских истребителях поколения 4++ Су-35. Это означает, что по условиям сделки Тегеран получит эти самолеты, что совершенно не нравится Пентагону. Кроме того, военное ведомство США боится передачи Ирану Москвой зенитно-ракетных систем С-400 “Триумф”.

Россия взамен на истребители, продолжают журналисты, получит шесть тысяч беспилотных аппаратов иранского производства. Кроме того, Тегеран намерен принять участие в строительстве завода по выпуску БПЛА на территории Татарстана. Наконец, Москве достанутся и вышеупомянутые баллистические ракеты, количество которых не называется.