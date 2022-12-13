Между США и Евросоюзом ухудшаются отношения. Причина тому – закон о борьбе с инфляцией, принятый в Соединённых Штатах. Об этом рассказал американский инвестор Джим Роджерс – передаёт РИА “Новости”.

Указанный закон делает американскую продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке за счёт поддержки производителей со стороны государства. Речь в первую очередь идёт о “зелёной энергетике” и электромобилях. Такое положение дел вызывало критику со стороны европейских политиков. Из-за боевых действий на Украине в ЕС значительно выросли в цене электроэнергия и газ, что не лучшим образом сказалось на европейской экономике, и как следствие, на тех же “зелёной энергетике” и производстве электромобилей.

По мнению Роджерса, европейцы сейчас “страдают и недовольны”. Инвестор считает, что в скором времени они начнут искать виноватых и найдут их в лице Соединённых Штатов Америки. Роджерс отметил, что только окончание конфликта на Украине приведёт к тому, что напряжённость между Европой и США спадёт.