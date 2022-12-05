“Интернациональный легион” ВСУ, который участвует в боевых действиях под Бахмутом, предпринимает неудачные попытки выйти из окружения. Напомним, что 4 декабря подразделение оказалось в кольце и потеряло не менее роты боевиков, среди которых оказалось 5 грузинских наемников.

Портал “Военное обозрение” сообщает, что “солдаты удачи” отчаянно сопротивляются и ищут выход из сложившейся ситуации, но обстановка для них остается чрезвычайно тяжелой. Информацию об окружении уже подтвердила и украинская сторона.

Напомним, что бои за Артемовск продолжаются. Киев стремится всеми силами удержать этот город, освобождение которого российскими войсками позволит им разрезать оборону ВСУ пополам. После этого перед ВС РФ откроется возможность атаковать как на Авдеевском, так и на Славянско-Краматорском направлениях.