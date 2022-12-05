ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

“Интернациональный легион” ВСУ, который участвует в боевых действиях под Бахмутом, предпринимает неудачные попытки выйти из окружения. Напомним, что 4 декабря подразделение оказалось в кольце и потеряло не менее роты боевиков, среди которых оказалось 5 грузинских наемников.

Портал “Военное обозрение” сообщает, что “солдаты удачи” отчаянно сопротивляются и ищут выход из сложившейся ситуации, но обстановка для них остается чрезвычайно тяжелой. Информацию об окружении уже подтвердила и украинская сторона.

Напомним, что бои за Артемовск продолжаются. Киев стремится всеми силами удержать этот город, освобождение которого российскими войсками позволит им разрезать оборону ВСУ пополам. После этого перед ВС РФ откроется возможность атаковать как на Авдеевском, так и на Славянско-Краматорском направлениях.

Вам может понравиться

Times Radio: Из-за военной помощи Украине оружия на складах Германии осталось только на два дня

Для Германии помощь Украине превратилась в серьезную проблему, так как запасы оружия на складах бундесвера быстро истощаются. В эфире Times Radio на эту тему высказался эксперт Оливер Муди, отметивший, что

На севере Греции эшелон с военной техникой НАТО сошел с рельсов

В Греции рядом с портом Александруполис сошел с рельсов железнодорожный состав, который перевозил технику ВС США, рассказали в Компартии страны. На сайте организации говорится, что поезде перевозил танки и бронетранспортеры,

RusVesna: ВС Украины под покровом темноты активно перебрасывают бронетехнику в Запорожье

Киев готовит попытку прорыва обороны ВС РФ в Запорожской области и в данный момент перебрасывает туда дополнительные подразделения и бронетехнику, рассказал портал “Русская весна”. Военные корреспонденты уточняют, что бронеавтомобили и