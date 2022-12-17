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Конфликт на Украине затягивает не Россия, а Североатлантический альянс, считают жители Польши. В комментариях к статье издания Inreria они написали, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о подготовке РФ к затяжным боевым действиям не имеет ничего общего с действительностью.

“Это не Путин, а вы готовите Европу к долгой войне! Где же мирные переговоры? Никто о них больше не говорит!”, – прокомментировал публикацию один из пользователей.

Другой отметил, что именно Альянс ведет с Россией борьбу “до последнего украинца”. После этого он попытается бросить в битву и поляков.

“Как и любая война, она закончится миром. В гибели сотен тысяч русских и украинцев виновата НАТО. Альянс спровоцировал эту войну в интересах США”, – цитирует мнение еще одного читателя РИА Новости.

Многие поляки высказали мнение, что на украинском конфликте производители оружия и политические элиты США и НАТО зарабатывают миллиарды, поэтому только им выгодно затянуть боевые действия по максимуму.

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