Позицию французского лидера Эмманюэля Макрона по поводу конфликта на Украине нельзя назвать однозначной. Вероятно, президент Франции преследует здесь собственные цели. Об этом пишет чешское издание iDnes – передаёт РИА “Новости”.

Автор публикации Йозеф Брож напоминает, что с одной стороны президент Макрон целиком и полностью стоит на стороне Киева в его конфликте с Москвой. Но с другой говорит о необходимости предоставления гарантий безопасности для России при формировании новой архитектуры безопасности в Европе. Последнее вызывает беспокойство не только на Украине, но и в странах Балтии, Польше и других восточноевропейских странах, считает Борж.

Обозреватель предполагает, что делая подобные заявления относительно России, Макрон лишь предвосхищает переговорный процесс, которым завершается любой кризис. При этом президент Франции укрепляет свои позиции внутри страны и по всей Европе. По мнению Брожа, Макрона можно считать одним из главных европейских политиков после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель и отставки британского премьера Бориса Джонсона.